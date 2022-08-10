Вернер вёл переговоры с английским топ-клубом, прежде чем вернуться в «Лейпциг»

«Манчестер Юнайтед» был заинтересован в подписании нападающего Тимо Вернера, когда тот решил покинуть «Челси».

«Красные дьяволы» не только фигурировали в числе заинтересованных, но и связывались с немецким игроком, сообщает журналист Кристиан Фальк. Наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг считал Вернера подходящей кандидатурой для усиления линии атаки своей команды.

26-летний форвард также мог перебраться в итальянский «Ювентус», но предпочёл вернуться в «РБ Лейпциг», где выступал до переезда в Англии. Трансфер обошёлся «красным быкам» в 20 млн евро. Вернер подписал с «РБ Лейпцигом» соглашение, рассчитанное на четыре года.