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«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио

13 Августа 2022 • 22:58 Комментировать (1)
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что француз не принял предложение «красных дьяволов», несмотря на согласие между клубами по условиям трансфера. Как сообщает журналист Саша Тавольери, теперь «Манчеcтер Юнайтед» удалось договориться с матерью Рабио (и его агентом по совместительству).

Стоимость трансфера Адриена Рабио составит порядка 20 млн евро с учётом бонусов. Контракт 27-летнего француза с «Ювентусом» истекает следующим летом, и в туринском клубе не хотели бы допустить ухода хавбека в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
окончен Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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