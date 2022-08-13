«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что француз не принял предложение «красных дьяволов», несмотря на согласие между клубами по условиям трансфера. Как сообщает журналист Саша Тавольери, теперь «Манчеcтер Юнайтед» удалось договориться с матерью Рабио (и его агентом по совместительству).

Стоимость трансфера Адриена Рабио составит порядка 20 млн евро с учётом бонусов. Контракт 27-летнего француза с «Ювентусом» истекает следующим летом, и в туринском клубе не хотели бы допустить ухода хавбека в качестве свободного агента.