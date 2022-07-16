Шерингем: «МЮ» должен продать Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Тедди Шерингем советует «красным дьяволам» отпустить звёздного португальца.

37-летний нападающий уже попросил продать его этим летом, но руководство клуба пока не собирается удовлетворять данную просьбу.

«Я частично предвидел это. Люди говорят, что тен Хаг должен строить команду вокруг Роналду, но если Роналду хочет уйти – пусть уходит, – цитирует англичанина Sportsmail. – Это откроет для «Манчестер Юнайтед» много новых возможностей. Расставшись с игроком, получающим такую зарплату, можно купить двух или трёх приличных футболистов», – считает Шерингем.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, отметившись 24 голами.