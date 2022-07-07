Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, когда Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»

07 Июля 2022 • 15:24 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 17:00

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в своих рядам нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский форвард прибудет в расположение своей команды завтра 8 июля, чтобы принять участие в презентации новой формы. Напомним, Роналду пропустил уже четыре дня предсезонной подготовки «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист твёрдо намерен покинуть манкунианцев, и даже готов пойти на снижение зарплаты ради своей цели. В данный момент основным претендентом на Роналду считается лондонский «Челси».

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 27 голов и отдав три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
16:48 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Тилеманса может вмешаться «Манчестер Юнайтед»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» узнал, во сколько ему обойдется трансфер Гримальдо
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника «Ливерпуля»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Жезус – об «Арсенале»: «Я хочу выиграть все возможные трофеи»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал аренду защитника «Барселоны»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запланировал переговоры по новому контракту со своим защитником
15:49 · Англия. Премьер-лига
Линекер отреагировал на отставку Бориса Джонсона и предложил кандидата из мира футбола
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии официально
15:38 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен: «Надеюсь, что встречусь с Аспиликуэтой и Алонсо в новом сезоне»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»
15:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался приобретением Деста
15:10 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг сделает всё, чтобы уговорить Френки де Йонга»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не рассматривает трансфер Асенсио
14:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в новый клуб
14:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может упустить де Йонга, в гонку включился другой клуб из АПЛ
Все новости
Рекомендуем