Стало известно, когда Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в своих рядам нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский форвард прибудет в расположение своей команды завтра 8 июля, чтобы принять участие в презентации новой формы. Напомним, Роналду пропустил уже четыре дня предсезонной подготовки «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист твёрдо намерен покинуть манкунианцев, и даже готов пойти на снижение зарплаты ради своей цели. В данный момент основным претендентом на Роналду считается лондонский «Челси».

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 27 голов и отдав три результативные передачи.