Рэшфорд стал главной трансферной целью «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ».

По сведениям L'Equipe, 24-летний английский игрок является приоритетной целью французского клуба для усиления атакующей линии. Источник сообщает, что переговоры «ПСЖ» с представителями игрока проходят в позитивном ключе. Отмечается, что парижане хотят помочь Рэшфорду вернуться на прежний уровень.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.