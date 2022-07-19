Ван де Бек: «Мне ничего не гарантировано у тен Хага»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заявил, что должен бороться за место в основном составе наравне со всеми остальными.

Голландец знаком с наставником «красных дьяволов» по совместной работе в «Аяксе»: именно под руководством тен Хага хавбек раскрылся в Амстердаме, после чего перебрался в «Юнайтед». Двумя годами позднее в том же направлении проследовал сам тренер.

«Конечно, все вокруг говорили, что после прихода тен Хага мне будет гарантировано игровое время, потому что он знает меня по «Аяксу». Да, Эрик хорошо знаком со мной как с футболистом, но это не даёт мне преимущества. Я в любом случае должен многое доказать, в том числе и самому себе», – приводят слова ван де Бека английские СМИ.