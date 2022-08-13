Йенсен: «У нас всё получалось»

Полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен прокомментировал итоги удивительной игры, в которой его команда стала лишь третьей в истории английской Премьер-лиги, забившей целых четыре гола за первый тайм в ворота «Манчестер Юнайтед». Второй гол в этом матче забил именно Йенсен.

- У нас все получалось в этом матче. Они не могли справиться с нами, с интенсивностью игры. Мой гол? Это было удивительно. В моей голове пронеслись так много мыслей! - цитирует Йенсена Sky Sports.

В третьем туре английской Премьер-лиги «Брентфорду» предстоит сразиться на выезде с «Фулхэмом», игра пройдет 20 августа.