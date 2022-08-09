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«МЮ» готовит официальное предложение по нападающему сборной Голландии

09 Августа 2022 • 22:37 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.98
13.08 19:30

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить атаку нападающим ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.

Как стало известно чуть раньше, эйндховенский клуб оценивает 23-летнего игрока более чем в 40 млн евро, и «Манчестер Юнайтед» не согласен с такой стоимостью. Однако теперь английские источники утверждают, что руководство «красных дьяволов» решилось сделать ставку на Гакпо – официальное предложение ПСВ будет сделано в ближайшее время.

Коди Гакпо провёл 137 матчей за ПСВ, записав на свой счёт 45 забитых мячей и 35 результативных передач. В семи встречах за сборную Голландии футболист отличился дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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