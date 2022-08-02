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Канчельскис назвал чемпионат, в котором продолжит карьеру Криштиану Роналду

02 Августа 2022 • 16:51 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард намерен покинуть английский клуб нынешним летом. По сведениям испанских СМИ, интерес к португальцу проявляет «Наполи».

Канчельскис же считает, что нападающий продолжит карьеру в одном из американских клубов.

«Там совсем другой футбол, там его любят, там он станет звездой номер один во всей лиге и регионе», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис МЛС Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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