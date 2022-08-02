«Наполи» видит в Роналду «нового Марадону»

«Наполи» мечтает о переходе в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалец надеется определиться с новым клубом до конца текущей недели, но очевидные варианты пока отсутствуют. Согласно сведениям испанских СМИ, «Наполи» считает подписание Роналду трансфером мечты, видя в 37-летнем португальце человека, способного стать для клуба «новым Диего Марадоной», учитывая его статус в мировом футболе. При этом переговоры между «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» пока не стартовали, о чём сообщают английские издания.

Криштиану Роналду забил 24 гола в 37 матчах за «красных дьяволов» в минувшей кампании.