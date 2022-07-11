Французский полузащитник Нголо Канте может стать игроком «Манчестер Юнайтед», в этом заинтересован наставник английского клуба Эрик тен Хаг. Об интересе манкунианцев к Канте сообщает издание Daily Mail.

Правда, «Челси» вряд ли захочет просто так уступить ценного игрока. Скорее всего, стороны сойдутся на сумме в примерно 40 миллионов евро, да и от желания Канте тоже что-то будет зависеть.

Французский футболист перебрался в лондонский клуб в 2016 году - сразу же после того, как сенсационно выиграл с «Лестером» чемпионат Англии. В прошлом сезоне Канте сыграл в 26 матчах чемпионата, в них он забил два гола.