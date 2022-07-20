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Бруну Фернандеш: «Мы должны уважать решение Роналду»

20 Июля 2022 • 22:31 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Криштиану Роналду.

37-летний нападающий пропускает предсезонный сбор команды по семейным обстоятельствам. Ранее он сообщил руководству о желании перейти в другой клуб.

«Я не знаю, что Криштиану сказал тренеру и руководству, и я не знаю, каковы его мотивы, если он действительно хочет уйти. Я никого об этом не спрашивал, – приводит слова Фернандеша Sky Sports. – Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он очень важен для нас, но решение в любом случае принимать клубу и ему самому. Я не имею к этому никакого отношения.

Мы должны уважать решение Криштиану. Я спрашивал его лишь о том, всё ли в порядке с его семьёй», – заявил полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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