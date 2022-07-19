Роналду сделал себе инъекции ботокса в интимное место

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал себе инъекции ботокса в половой орган, сообщает Marca.

По информации ряда СМИ, за время своей карьеры форвард неоднократно обращался к пластическим хирургам, чтобы изменить форму носа и щёк, а также решить проблемы с волосами и зубами.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий провёл за манкунианцев 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сначала португалец пропустил несколько тренировок своей команды, а затем не поехал с «красными дьяволами» в предсезонное турне в Таиланд, из-за чего появились слухи о его возможном уходе из клуба. Главными претендентами на Роналду называются «Челси», «Бавария» и мадридский «Атлетико».