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«МЮ» ждёт, когда ПСВ назовёт окончательную цену Гакпо

13 Августа 2022 • 13:58 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 2.00
Через 4 ч. 23 мин.
«Манчестер Юнайтед» всё ещё сомневается в трансфере нападающего ПСВ Эйндховен Коди Гакпо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» ждут, когда нидерландские коллеги назовут им окончательную цену на футболиста.

Ранее ходили слухи, что ПСВ будет готов отпустить Гакпо лишь за сумму в районе 35-40 миллионов евро. Сам футболист очень хотел бы перейти в команду из Английской премьер-лиги.

В первом матче нового сезона чемпионата Нидерландов Гакпо уже оформил дубль за ПСВ. В прошлой кампании 23-летний нападающий отметился 12 голами и 12 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Трансферы футбола - лето 2022 Коди Гакпо
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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