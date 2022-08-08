«Болонья» отказалась продавать Арнаутовича в английский топ-клуб за 10 миллионов евро

«Болонья» отказалась продавать своего нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» за 10 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Тем не менее, отмечается, что в ближайшее время «красные дьяволы» сделают новое предложение по трансферу игрока сборной Австрии. Напомним, что Арнаутович уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Сток Сити» и лондонского «Вест Хэма».

В прошлом сезоне Арнаутович отметился за «Болонью» 14 голами в итальянской Серии А. Футболист вернулся в Европу прошлым летом после трёх лет игры в чемпионате Китая.