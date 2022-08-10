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Экс-игрок «МЮ»: «Рэшфорд вернётся на былой уровень»

10 Августа 2022 • 23:43 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.97
13.08 19:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что неудачи Маркуса Рэшфорда скоро останутся позади.

24-летний английский форвард неудачно провёл прошедшую кампанию, заставив общественность усомниться в своей пригодности, однако Саа продолжает верить в способности игрока.

«Чем дольше он пребывает в кризисе, тем сильнее вы начинаете беспокоиться. Но Рэшфорд слишком талантлив, да и в целом он отличный парень, – считает Саа, слова которого приводит Daily Mail. – Все знают, как он любит клуб. Он не говорит глупостей в прессе. Его возвращение на прежний уровень – лишь вопрос времени. Он вновь начнёт забивать голы и получать удовольствие от футбола, и тогда его будет трудно остановить».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Саа Маркус Рэшфорд
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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