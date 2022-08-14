Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем ранее»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду после поражения от «Брентфорда» (0:4) в матче второго тура Премьер-лиги.

«Сколько раз говорилось, что тяжёлая работа побеждает талант. Нынешние игроки «Манчестер Юнайтед» работают недостаточно усердно, они недостаточно быстры и лишены всякой уверенности.

Они не способны бороться, и это продолжается уже год. Им никто не может помочь, хотя, возможно, они и не заслуживают помощи.

Сегодня была достигнута низшая точка всего этого – кажется, нынешний «Юнайтед» способен регулярно превосходить себя в плане громких провалов», – заявил эксперт Sky Sports.