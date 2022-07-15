Датский полузащитник Кристиан Эриксен официально стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

30-летний футболист заключил с «красными дьяволами» соглашение до июня 2025 года. Эриксен пополнил состав манкунианцев на правах свободного агента.

«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, я не могу дождаться начала сезона. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но выходить на поле в красной футболке — это потрясающее чувство», — заявил Эриксен.

Также футболист восхитился главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, назвав его фантастическим специалистом.

Минувший сезон Эриксен провёл в составе «Брентфорда», отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами в 11 проведённых матчах.