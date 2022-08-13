Тен Хаг – о разгромном поражении «МЮ»: «Команда не сделала то, о чём я просил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал неудачу своей команды в поединке против «Брентфорда».

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу лондонцев. Все четыре мяча были забиты до перерыва.

«Мне жаль болельщиков, но команда должна взять на себя ответственность. Я попросил футболистов играть с верой в себя и полной ответственностью, но они этого не сделали.

Не поймите меня неправильно – я, как тренер, беру на себя главную ответственность, и я должен помочь игрокам поверить в себя, но кое-чего они должны добиться сами. Мы преодолеем трудности, только когда будем едины», – заявил наставник «Юнайтед» после поражения.