​Тен Хаг: «Рэшфорд остаётся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Маркуса Рэшфорда.

По слухам, интерес к 24-летнему Рэшфорду проявляет «ПСЖ». При этом «красные дьяволы» установили на форварда невероятный ценник.

«Рэшфорд является важным игроком нашей команды. Я очень доволен им и определённо не хочу его терять. Рэшфорд в наших планах. Он остаётся в «Манчестер Юнайтед», - слова тен Хага в социальных сетях приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что Маркус Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду форвард провёл 303 матча, в которых забил 93 гола и отдал 57 голевых пасов.