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​«Манчестер Юнайтед» повесил на Рэшфорда невероятный ценник слухи

12 Августа 2022 • 15:24 Комментировать

В последние дни в прессе появляется информация о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд находится в сфере интересов «ПСЖ». Как сообщает ESPN, со ссылкой на собственные источники, гранд Лиги 1 оценивает 24-летнего форварда в 60 миллионов фунтов (около 70 миллионов евро). При этом «Манчестер Юнайтед» оценивает Рэшфорда в 120 миллионов фунтов (чуть больше 140 миллионов евро).

Действительно ли «МЮ» так высоко оценивает талант Рэшфорда, или же клуб просто хочет отпугнуть таким невероятным ценником «ПСЖ», пока непонятно.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Маркуса Рэшфорда в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд Трансферы футбола - лето 2022
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