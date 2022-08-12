Тен Хаг: «Завтра посмотрим, готов ли Роналду выйти в старте»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал рассказывать о том, выйдет ли нападающий Криштиану Роналду в стартовом составе «красных дьяволов» на завтрашний матч второго тура АПЛ на выезде против «Брентфорда». Напомним, игра пройдёт в Лондоне в 19:30 по московскому времени.

«Роналду провёл хорошую тренировочную неделю, но до сих пор он отыграл лишь два матча по 45 минут. Завтра посмотрим, готов ли он выйти в старте. Если говорить о его будущем, моё решение остаётся в силе – я хочу сохранить Криштиану в команде», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна, но у португальца пока нет очевидного варианта для продолжения карьеры.