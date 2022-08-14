Тренер «Брентфорда»: «Я потерял дар речи после разгрома «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

«Я потерял дар речи после такого результата. Это же «Манчестер Юнайтед» - один из самых крупных клубов мира. И мы одолели их с таким крупным счетом. Причем это заслуженный результат. Команда идеально выполнила план на игру. Сейчас я испытываю фантастическое чувство», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что «Брентфорд» переиграл «красных дьяволов» со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме.