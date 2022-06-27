7 задач, которые тен Хагу надо решить в первом сезоне, чтобы добиться успеха

«Манчестер Юнайтед» готовится к первому сезону под руководством Эрика тен Хага. Голландца ждёт сложный сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чего надо добиться тен Хагу, чтобы первый год был признан успешным.

Главная задача Эрика тен Хага – вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину. Это очень сложная цель, которая оказалась не под силу таким его предшественникам, как Дэвид Мойес, Луи ван Галь, Жозе Моуриньо и Оле-Гуннар Сульшер. Поскольку «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» установили новый стандарт и всё дальше отрываются от преследователей, борьба за титул Премьер-лиги «красным дьяволам» пока не по зубам. Так как же будет выглядеть успех в первый год работы тена Хага?

Придумать схему с Роналду

Роналду играет ключевую роль в надеждах «Манчестер Юнайтед». Его называли то проблемой, то лекарством, но плюсы от полноценной игры португальца перевешивают минусы.

В прошлом сезоне он ещё раз доказал, что остается потрясающим центральным нападающим, забив 24 гола во всех соревнованиях. После того как «Юнайтед» пришлось наблюдать за тем, как Эрлинг Холанн и Дарвин Нуньес переходят в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», им остаётся полагаться на своего нападающего-ветерана, чтобы обеспечить основную часть атакующей мощи.

Однако тен Хаг будет вынужден найти способ вписать португальца в свою систему и смириться с тем, что он не будет прессинговать в манере современных форвардов. «МЮ» только и остаётся надеяться, что другие игроки будут брать на себя ответственность, зная, что Роналду будет действовать перед воротами. Это тонкая система, и она может стать решающей для первого сезона тена Хага.

Оживить Рэшфорда и Санчо

Джейдон Санчо пережил неудачное начало своей карьеры в «МЮ» – из ключевого футболиста сборной Англии Гарета Саутгейта он превратился в человека, чьё место в заявке под вопросом. Ему предстоит сделать всё, чтобы попасть в Катар даже после того, как ФИФА расширила список участников до 26 игроков. Его приоритет сейчас – начать играть в «Юнайтед».

Санчо должен был стать культовым нападающим, о котором болельщики «МЮ» мечтали после ухода Криштиану Роналду в 2009 году. Ему это ещё под силу, ведь вряд ли можно назвать идеальной для игрока ситуацию, когда тренера, подписавшего его, увольняют через несколько месяцев. При Ральфе Рангнике Санчо пережил несколько ярких моментов, и тен Хаг должен развить эту тенденцию.

Маркус Рэшфорд – ещё один игрок, который нуждается во внимании со стороны нового наставника. Он также борется за место на чемпионате мира и хочет, чтобы тен Хаг позволил ему закрепиться на левом фланге атаки. Рэшфорд надеется, что наконец-то получит ту тренерскую поддержку, которой ему так не хватало с тех пор, как он появился в «МЮ» шесть лет назад.

Если тен Хаг сможет выжать максимум из Рэшфорда и Санчо, это вдохнёт новую жизнь в атаку команды.

Пробиться в Лигу чемпионов

Абсолютным минимальным требованием к тен Хагу в первом сезоне является возвращение «МЮ» в высший свет европейского футбола. «Красные дьяволы» превратились из клуба, который попадал в Лигу чемпионов на основе мышечной памяти, в команду, которая слишком привыкла пропускать матчи этого турнира.

Проблема для тен Хага заключается в том, что в этом сезоне борьба за попадание в четвёрку сильнейших может быть самой ожесточённой за последние годы: омоложённый «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте, набирающий обороты «Арсенал» и регулярно добивающийся цели «Челси».

Добавьте сюда «Вест Хэм» и, может быть, даже недавно ставший богатым «Ньюкасл». «Юнайтед» предстоит очень серьёзная борьба. Трудно будет утверждать, что сезон стал успешным, если клуб второй год подряд не попадёт в Лигу чемпионов.

Трофей... любой трофей

Прошло пять лет с тех пор, как «МЮ» в последний раз брал какой-либо трофей. Пять долгих лет ложных рассветов и пустых обещаний, перезагрузок и перестановок. Когда Моуриньо привел команду к дублю Кубка Лиги и Лиги Европы в 2017 году, казалось, что хорошие времена вот-вот вернутся. В следующем сезоне он добился второго места и выхода в финал Кубка Англии.

Реклама

С того времени «МЮ» пришлось наблюдать за тем, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» доминируют и устанавливают новые стандарты. Это было болезненное для них зрелище: хотя Сульшер приблизился к победе в Лиге Европы, но проиграл в серии пенальти. «МЮ» и близко не подошёл к тому, чтобы регулярно завоёвывать главные награды.

Тен Хаг привык завоёвывать трофеи. За время работы в «Аяксе» он выиграл три титула чемпиона и два Кубка Голландии. Он присоединится к избранной группе тренеров «МЮ», если сможет завоевать хоть один трофей на «Олд Траффорд».

Добиться локальных громких побед

Можно с уверенностью сказать, что большинство болельщиков «МЮ» понимает, что в этом сезоне борьбы за титул не предвидится. Они хотят видеть прогресс и, в идеале, возможность похвастаться своими достижениями, какими бы мимолётными они ни были.

Победа со счётом 3:2, отсрочившая празднование титула «Манчестер Сити» в 2018 году, возможно, стала лучшим моментом Поля Погба в красной футболке. Вид заплаканного стадиона «Этихад» действительно дал болельщикам «манкунианцев» повод для праздника – даже если они знали, что это всего лишь отсрочка неизбежного чемпионства соседей по городу.

Можно вспомнить рёв трибун, когда Скотт Мактомини обеспечил победу в дерби со счётом 2:0 в 2020 году. Тогда казалось, что крышу снесёт с «Олд Траффорд». Победа над «ПСЖ» в компенсированное время отчасти вернула болельщиков к воспоминаниям о финале Лиги чемпионов-1999, когда «МЮ» на «Камп Ноу» забил дважды «Баварии».

Футбол – это такие моменты, и тен Хаг постарается обеспечить их в самом начале. Поскольку «МЮ» встретится с «Ливерпулем» в третьем туре сезона, а «Сити» – в начале октября, у него будет шанс сделать именно это.

Общение с болельщиками

Помимо того, что Клопп является гением тренерской работы, его успех коренится в том, что он просто понимает «Ливерпуль». Это ещё одна причина, почему руководство «Юнайтед» так сокрушается по поводу того, что не смогло заманить его на «Олд Траффорд». Его связь с болельщиками – это то, что даже Гвардиола не смог повторить в «Сити», где он неоднократно восхищался атмосферой на «Этихаде».

Клопп создал команду в лучших традициях «Ливерпуля» – команду, которая должна вызывать восторг у «красной половины» города. Он выступал против владельцев клуба, когда это было необходимо, например, против европейской Суперлиги. Он один из них, а это позволяет добиться большого расположения.

Сульшер был своим для болельщиков «Юнайтед», что объясняет лояльность, проявленную к нему даже тогда, когда было ясно, что его работа ведёт в никуда. Тен Хаг должен завоевать болельщиков. В конечном счёте результаты сделают любого тренера любимым, но если он прислушается к болельщикам, это может иметь огромное значение.

Ван Галь и Моуриньо потратили слишком много времени на то, чтобы заново научить болельщиков «Юнайтед» тому, что они должны жить в эпоху после Фергюсона. Однако фанаты ждут от команды победы, привлекательного футбола и трофеев, а не оправданий.

Привлекательный стиль футбола

Основная часть проблем «МЮ» за последние девять лет заключалась в отсутствии последовательности при назначении менеджеров. От Мойеса до Ван Галя, Моуриньо и Сульшера происходили изменения в футбольной философии. В результате команда осталась с раздутым и несбалансированным составом, собранным пятью разными тренерами, начиная ещё с сэра Алекса Фергюсона.

Различные футбольные идеи не смогли зажечь фитиль для болельщиков: системе Ван Галя, основанной на чрезмерном владении мячом, отчаянно не хватало острых ощущений, а прагматичный подход Моуриньо, опиравшийся на безопасность своих ворот, выглядел архаичным по сравнению с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

Сульшер обеспечил больше ярких моментов в плане захватывающих выступлений – не в последнюю очередь против «Пари Сен-Жермен». Однако его контратакующая система оказалась неэффективной против менее сильных команд.

Тен Хаг должен быстро внедрить свою собственную философию, даже если она не принесёт немедленных результатов. Болельщики будут терпеливы, если увидят, что он пытается сделать, и поверят, что это действительно прокладывает путь вперёд.

Сульшер понимал, что это клуб, который воспитывался на активном футболе, и в свои лучшие моменты он именно это и показывал. Он просто не был достаточно хорошим тренером, чтобы превратить это в формулу победы на постоянной основе. Ван Галь и Моуриньо были слишком догматичны, чтобы отказаться от философии, которая принесла им успех в прошлом.

Тен Хаг был назначен в значительной степени из-за своей футбольной идеологии, и ему нужно будет быстро это продемонстрировать.

Реклама

Основано на публикации goal.com

Роман Андреев