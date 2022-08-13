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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» - третья команда в истории АПЛ, забившая «Манчестер Юнайтед» четыре гола в первом тайме

13 Августа 2022 • 20:51 Комментировать
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
3.75 3.60 1.98
2-й тайм

Кошмаром оборачивается второй матч начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги для «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага и португальского нападающего Криштиану Роналду пропустила четыре мяча уже в первом тайме матча с «Брентфордом».

Такое в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге случилось лишь в третий раз. Причем, что характерно, все эти случаи имели место недавно - в октябре 2020 это сделал лондонский «Тоттенхэм», а в октябре 2021 года - «Ливерпуль».

Следить за событиями матча между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Манчестер Юнайтед Брентфорд
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.80 3.50 4.90
окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.40 3.25 3.10
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.07 12.00 33.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
Идет 79 минута Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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