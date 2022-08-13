«Брентфорд» - третья команда в истории АПЛ, забившая «Манчестер Юнайтед» четыре гола в первом тайме

Кошмаром оборачивается второй матч начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги для «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага и португальского нападающего Криштиану Роналду пропустила четыре мяча уже в первом тайме матча с «Брентфордом».

Такое в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге случилось лишь в третий раз. Причем, что характерно, все эти случаи имели место недавно - в октябре 2020 это сделал лондонский «Тоттенхэм», а в октябре 2021 года - «Ливерпуль».

Следить за событиями матча между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.