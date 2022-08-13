Тен Хаг поделился своими планами на Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как планирует работать с Криштиану Роналду.

«Я сосредоточен на игроках, которые находятся в нашем расположении, и мы планируем этот сезон с Криштиану Роналду. Нам предстоит сделать так, чтобы он вписался в командные построения и достиг требуемого уровня физической готовности для выполнения работы, которую мы от него ждём», – отметил голландский специалист, возглавивший «Юнайтед» с начала текущего сезона.

Криштиану Роналду ранее объявил о желании уйти, но, так и не получив достойных предложений, начал новую кампанию в статусе игрока «красных дьяволов».