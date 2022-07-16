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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр: «В нашей игре уже прослеживаются идеи тен Хага»

16 Июля 2022 • 23:39 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о первых неделях команды под руководством нового наставника.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом, перебравшись из амстердамского «Аякса» и сменив Ральфа Рангника.

«Эрик и его тренерский штаб активно привносят свои идеи, и в первых двух предсезонных играх вы уже могли наблюдать проблески этих принципов. Наша главная задача сейчас – подойти к первому матчу в Английской премьер-лиге в полной готовности. Мы полностью сосредоточены на этом», – цитирует центрального защитника журналист Джеймс Дакер.

«Манчестер Юнайтед» начнёт новую кампанию в чемпионате Англии с матча против «Брайтона» на «Олд Траффорд». Встреча состоится 7 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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