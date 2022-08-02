Лебёф — о поступке Роналду по ходу матча с «Райо Вальекано»: «Он поступил неуважительно по отношению к клубу»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф прокомментировал преждевременный отъезд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду со стадиона «Олд Траффорд» во время товарищеского матча манкунианцев с «Райо Вальекано» (1:1). Напомним, что сам Роналду был заменён после первого тайма.

По мнению Лебёфа, такое поведение не красит известного португальского форварда.

«Я считаю, что это неправильно. Это непрофессионально. При всём уважении к нему, ведь я ценю этого игрока, но это неуважительно по отношению к клубу», — цитирует Лебёфа ESPN.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш подыскивает новый клуб для своего клиента. Среди главных фаворитов на подписание нападающего называются «Наполи» и мадридский «Атлетико».

В минувшем сезоне 37-летний форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.