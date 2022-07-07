Бруну Фернандеш будет носить футболку с номером 8 в новом сезоне

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш сменит 18 номер на своей футболке на 8, он освободился после ухода из команды испанца Хуана Маты. Это уже второй известный игрок за последнее время, «дорвавшийся» до футболки с вожделенным восьмым номером. Такое же пожелание заполучить восьмой номер было и у Педри из «Барселоны», который добился ее после того, как «Барселона» решила не продлевать контракт с Дани Алвесом.

Фернандеш в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, забив десять голов по ходу сезона. А первым стал Криштиану Роналду - 18 голов.