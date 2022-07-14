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«Да ты и велосипед не заслуживаешь!» - Гиггз рассказал, как посмел попросить у Фергюсона служебное авто

14 Июля 2022 • 02:06 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Валлийский вингер Райан Гиггз был одним из самых узнаваемых игроков «Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса Фергюсона - представить без него ту легендарную команду из 90-х было трудно. Однако никаких поблажек Гиггз в «Манчестер Юнайтед» совершенно не имел - особенно поначалу, когда Фергюсон и вовсе не особо жаловал его.

А однажды Гиггз по своей наивности вляпался в историю. Капитан команды Брайан Робсон решил подшутить на ним и сказал, что руководство клуба собирается выделить Гиггзу служебный автомобиль, надо лишь поговорить об этом с Фергюсоном - обсудить марку, дескать. И Гиггз отправился на разговор...

- Я к тому моменту сыграл за клуб матчей 20, ну может, 25 - и то, за вторую команду... Робсон ранее особо не шутил со мной, и я подумал, что он говорит серьезно. Я действительно отправился просить автомобиль. У нас тогда в ходу были Audi и VW Passat. Я сказал Фергюсону - «Мистер, я Райан Гиггз, собираюсь стать игроком первой команды, могу ли я рассчитывать на служебный автомобиль?»

Как он на меня посмотрел... Я видел, как меняется его взгляд и даже еще не успел закончить, как он загромыхал и принялся обзывать меня всякими неприятными словами, давая понять, что я не заработал пока что даже на служебный велосипед. Затем он предложил убираться из его офиса поскорее, пока он сам не выкинул меня на улицу. Я вышел, а там полкоманды смеялось с меня - они прекрасно знали, как на такие вещи реагирует Фергюсон. Для меня это был ценный урок, - цитирует Гиггза ilposticipo.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Райан Гиггз
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