Тен Хаг повторил антирекорд «Манчестер Юнайтед», продержавшийся 101 год

Новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не лучшим образом начал работу в клубе.

«Красные дьяволы» стартовали в Английской премьер-лиге с двух поражений в двух матчах: сначала уступили «Брайтону» на своём поле (1:2), а затем были сокрушены «Брентфордом» (0:4). Голландский специалист стал первым с 1921 года человеком, под руководством которого «Манчестер Юнайтед» проиграл два первых матча. 101 год назад то же самое произошло с Джоном Чепменом.

Эрик тен Хаг перебрался в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса», с которым завоевал множество трофеев в Нидерландах и добирался до полуфинала Лиги чемпионов.