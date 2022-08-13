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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг повторил антирекорд «Манчестер Юнайтед», продержавшийся 101 год

13 Августа 2022 • 21:55 Комментировать
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не лучшим образом начал работу в клубе.

«Красные дьяволы» стартовали в Английской премьер-лиге с двух поражений в двух матчах: сначала уступили «Брайтону» на своём поле (1:2), а затем были сокрушены «Брентфордом» (0:4). Голландский специалист стал первым с 1921 года человеком, под руководством которого «Манчестер Юнайтед» проиграл два первых матча. 101 год назад то же самое произошло с Джоном Чепменом.

Эрик тен Хаг перебрался в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса», с которым завоевал множество трофеев в Нидерландах и добирался до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.80 3.50 4.90
окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.40 3.25 3.10
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.07 12.00 33.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
окончен Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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Сегодня, 13 Августа
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