Третьи футболки «Манчестер Юнайтед» будут зелёного цвета

Кислотно-зеленого цвета будут третьи футболки «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, который для команды начался с поражения от «Брайтона». Ранее такой цвет для футболок «Манчестер Юнайтед», клубным цветом которого традиционно считается красный, не использовался.

Как гласит пресс-релиз клуба на эту тему, цвет был выбран не случайно, он олицетворяет популярную в 90-е годы прошлого века культуру Zeitgeist (дух времени) - не случайно подобные кислотные цвета были крайне популярными именно тогда.

Во втором туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сразится в гостях с «Брентфордом».