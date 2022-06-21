«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от двух защитников

Руководители «Манчестер Юнайтед» заявили двум защитникам о том, что им нужно будет искать себе новую команду на предстоящий сезон.

По информации Manchester Evening News, «красные дьяволы» в новом сезоне не рассчитывают на защитников Аарона Уан-Биссаку и Брендона Уильямса. У обоих футболистов соглашения с манчестерским клубом истекают только летом 2024 года. Стоит отметить, что Уильямс в прошлом сезоне на правах аренды выступал в «Норвиче».

В прошлом сезоне Аарон Уан-Биссака провёл в английском чемпионате в составе «Юнайтед» 20 матчей, но голами или ассистами не отметился. Уильямс в 26 поединках за «Норвич» сделал одну голевую передачу.