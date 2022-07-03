Маласиа сегодня прилетит в Англию для завершения перехода в «МЮ»

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа сегодня прилетит в Англию для того, что завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшие два дня футболист пройдёт медицинское обследование, а уже после этого поставит свою подпись под контрактом с «красными дьяволами».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маласиа провёл в составе голландской команды 50 матчей, отметившись в них одним голом и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 17 миллионов евро.