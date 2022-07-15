Лингарду предложили дорогой контракт в Саудовской Аравии

Один из клубов Саудовской Аравии предложил бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» солидный контракт.

Согласно договору, игрок будет получать 10 миллионов евро за сезон, сообщает Athletic. Однако, переезд в Саудовскую Аравию резко снизит шансы игрока на попадание в состав сборной Англии на чемпионат мира.

Между тем, в Лингарде также заинтересованы несколько клубов АПЛ – в их числе «Вест Хэм» и «Эвертон». Сам футболист намерен принять решение к 22 июля.

Лингард на данный момент является свободным агентом после того, как закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, забив в них 2 гола.