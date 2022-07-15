Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингарду предложили дорогой контракт в Саудовской Аравии

15 Июля 2022 • 22:49 Комментировать

Один из клубов Саудовской Аравии предложил бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» солидный контракт.

Согласно договору, игрок будет получать 10 миллионов евро за сезон, сообщает Athletic. Однако, переезд в Саудовскую Аравию резко снизит шансы игрока на попадание в состав сборной Англии на чемпионат мира.

Между тем, в Лингарде также заинтересованы несколько клубов АПЛ – в их числе «Вест Хэм» и «Эвертон». Сам футболист намерен принять решение к 22 июля.

Лингард на данный момент является свободным агентом после того, как закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, забив в них 2 гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
23:27 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Хочу продолжить своё развитие в «Арсенале»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Фекир может переехать в АПЛ
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» планирует подписать полузащитника «Лидса»
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – главный претендент на Кунде, несмотря на интерес «Челси»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Джака – о Жезусе: «Он принёс менталитет победителя»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» продаст Кунде за 60 млн евро
22:49 · Англия. Премьер-лига
Лингарду предложили дорогой контракт в Саудовской Аравии
22:37 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Хау – о Ботмане: «Доволен его влиянием на игру команды»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг - о Марсьяле: «Он может вернуться на правильные рельсы»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Марез – о продлении контракта: «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я себя видел»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг присматривается к полузащитнику «Челси»
21:55 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд назвал два клуба, которые откровенно недолюбливает
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг похвалил игроков после игры с «Мельбурн Виктори»
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует продлить контракт с Сака
Все новости
Рекомендуем