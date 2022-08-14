Давид Вилья не в восторге от дебюта Левандовски за «Барселону» в Ла Лиге

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья дал оценку игре Роберта Левандовски в первом официальном матче за «Барселону».

«Сине-гранатовые» не смогли распечатать ворота «Райо Вальекано» на «Камп Ноу» – встреча завершилась со счётом 0:0.

«Левандовски был наименее опасным игроком в атаке «Барселоны» в сегодняшнем матче, – считает Давид Вилья. – Это связано с тем, что система обороны «Райо Вальекано» была полностью сосредоточена на нём», – поведал испанец.

Роберт Левандовски чаще всех в матче бил по воротам (пять раз), но лишь одна из его попыток завершилась попаданием в створ.