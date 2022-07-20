В «Челси» готовы платить Кунде в два раза больше, чем в «Барселоне»

«Челси» предлагает гораздо более выгодные контрактные условия центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Лондонский клуб близок к подписанию французского футболиста, который ранее был открыт к переходу в «Барселону». Сделка может быть завершена в ближайшее время. По данным журналиста Херарда Ромеро, «Челси» готов платить Кунде около 12 млн евро в год, в то время как «Барселона» предлагает лишь 6-7 млн евро. «Севилья» планирует заработать на продаже 23-летнего игрока 65 млн евро.

За три года в составе «Севильи» Жюль Кунде провёл 133 матча во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами.