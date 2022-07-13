«Барселона» хочет расторгнуть контракт Юмтити из-за его «физических проблем»

Плохие новости для Самуэля Юмтити - «Барселона» все никак не может найти для него место, и теперь подумывает о расторжении контракта с ним по причине «физических проблем игрока». Не исключено, что дело дойдет до суда, где юристы клуба будут доказывать, что Юмтити растратил все те качества, за которые с ним заключался контракт в 2016 году.

Дополнительным аргументом для них может стать история с проваленным медосмотром в «Ренне» - его результаты могут служить еще одним весомым аргументом в этом смысле, сообщает Culemania.

Ранее, до «Барселоны», Юмтити выступал в составе «Лиона», также привлекался в сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира.