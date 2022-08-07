​Левандовски отреагировал на тот факт, что «Барселона» не может его зарегистрировать

В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела звёздного Роберта Левандовски. При этом каталонский клуб до сих пор не смог зарегистрировать польского форварда. Сам Левандовски высказался на этот счёт.

«Я не переживаю по поводу регистрации. Всё идёт правильным путём, к тому же ресурсы на мою регистрацию давно были зарезервированы. Не имею ни малейшего беспокойства, все мелочи будут решены», - слова Левандовски приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Первый матч нового чемпионата «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником команды Хави Эрнандеса будет «Райо Вальекано».