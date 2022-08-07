Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски отреагировал на тот факт, что «Барселона» не может его зарегистрировать

07 Августа 2022 • 12:34 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.22 6.50 13.00
13.08 22:00

В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела звёздного Роберта Левандовски. При этом каталонский клуб до сих пор не смог зарегистрировать польского форварда. Сам Левандовски высказался на этот счёт.

«Я не переживаю по поводу регистрации. Всё идёт правильным путём, к тому же ресурсы на мою регистрацию давно были зарезервированы. Не имею ни малейшего беспокойства, все мелочи будут решены», - слова Левандовски приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Первый матч нового чемпионата «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником команды Хави Эрнандеса будет «Райо Вальекано».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
12:34 · Испания. Ла Лига
​Левандовски отреагировал на тот факт, что «Барселона» не может его зарегистрировать
10:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, почему выбрал «Барселону»
09:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила выгнать одного из звёздных игроков
08:21 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Барселоны» прибыл в Англию для трансфера в клуб АПЛ
03:46 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»
03:25 · Испания. Ла Лига
Хави: «Главная цель - порадовать людей»
02:35 · Испания. Ла Лига
Гуэдеш собрался в клуб АПЛ
01:52 · Испания. Сегунда
Льоренте может оказаться в хихонском «Спортинге»
06 Августа
19:41 · Испания. Ла Лига
​Диего Коста подпишет контракт с клубом из Мадрида слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
Алонсо получил разрешение пропустить матч против «Эвертона»
14:18 · Италия. Серия А
​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле
12:56 · Италия. Серия А
Брозович пропустит игру с «Вильярреалом» из-за травмы
12:49 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг окончательно отказал «МЮ» 7
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже готовит предложение по де Йонгу
Все новости
Рекомендуем