Бывший голкипер голландской сборной раскритиковал «Барселону»

Бывший голкипер ПСВ и голландской сборной Рональд Ваттерёс считает, что слоган «Барселоны», звучащий как «это больше, чем клуб», утратил свою актуальность. По его словам, происходящее в «Барселоне» не соответствует тому, что подразумевает слоган. Ваттерёс пояснил, почему придерживается подобной точки зрения.

-Уже не могу слушать эти рассказы про «больше, чем клуб». «Барселона» - это коммерческий бренд, в моих глазах это красноречивый пример того, что делает современный футбол таким уродливым, - считает Ваттерёс, слова которого цитирует Algemeen Dagblad.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».