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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший голкипер голландской сборной раскритиковал «Барселону»

10 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Бывший голкипер ПСВ и голландской сборной Рональд Ваттерёс считает, что слоган «Барселоны», звучащий как «это больше, чем клуб», утратил свою актуальность. По его словам, происходящее в «Барселоне» не соответствует тому, что подразумевает слоган. Ваттерёс пояснил, почему придерживается подобной точки зрения.

-Уже не могу слушать эти рассказы про «больше, чем клуб». «Барселона» - это коммерческий бренд, в моих глазах это красноречивый пример того, что делает современный футбол таким уродливым, - считает Ваттерёс, слова которого цитирует Algemeen Dagblad.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Рональд Ваттерёс
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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