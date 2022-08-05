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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Левандовски, Кунде и всех остальных новичков

05 Августа 2022 • 20:23 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.22 6.50 13.00
13.08 22:00

«Барселона» столкнулась с серьёзной проблемой при регистрации игроков перед стартом нового сезона Ла Лиги.

Каталонский клуб не смог внести в заявку на сезон пятерых новичков, перешедших в текущее трансферное окно (Левандовски, Кунде, Рафинья, Кесси и Кристенсен), и двух футболистов, с которыми недавно был продлён контракт (Дембеле и Серхи Роберто). «Барселоне» придётся увеличить доходы, чтобы Ла Лига одобрила регистрацию всех обозначенных игроков. При этом до первого матча в чемпионате остаётся чуть больше недели.

С момента открытия трансферного окна «Барселона» потратила более 150 млн евро на усиление состава.

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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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