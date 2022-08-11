Кесси и Кристенсен верят, что «Барселона» сможет их зарегистрировать

Новички «Барселоны» Андреас Кристенсен и Франк Кесси надеются, что клуб зарегистрирует их на следующий сезон Ла Лиги. Напомним, что по данным от ESPN, если этого не случится до выходных, то оба футболиста могут разорвать контракт и покинуть клуб на правах свободных агентов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Кесси и Кристенсен оптимистично оценивают ситуацию и не спешат предпринимать никаких действий. Оба игрока лишь недавно оформили свой трансфер на Камп Ноу и не хотели бы уходить, не сыграв ни одного матча.

Ускорить регистрацию Кристенсена и Кесси может продажа Френки де Йонга в «Челси», но пока игрок отказывается покидать «Барселону».