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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси и Кристенсен верят, что «Барселона» сможет их зарегистрировать

11 Августа 2022 • 14:14 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 6.90 15.00
13.08 22:00
Новички «Барселоны» Андреас Кристенсен и Франк Кесси надеются, что клуб зарегистрирует их на следующий сезон Ла Лиги. Напомним, что по данным от ESPN, если этого не случится до выходных, то оба футболиста могут разорвать контракт и покинуть клуб на правах свободных агентов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Кесси и Кристенсен оптимистично оценивают ситуацию и не спешат предпринимать никаких действий. Оба игрока лишь недавно оформили свой трансфер на Камп Ноу и не хотели бы уходить, не сыграв ни одного матча.

Ускорить регистрацию Кристенсена и Кесси может продажа Френки де Йонга в «Челси», но пока игрок отказывается покидать «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен Франк Кесси
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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