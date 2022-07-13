«Барселона» официально объявит о продлении контракта Дембеле уже завтра

«Барселона» готовит официальное подтверждение продолжения сотрудничества с Усманом Дембеле.

Переговоры между клубом и игроком затянулись на долгие месяцы. В какой-то момент всё шло к тому, что француз покинет «Барселону», но в итоге игрок согласился продолжить свои выступления за каталонский коллектив, а одним из главных факторов такого решения названо отношение к 25-летнему вингеру со стороны наставника Хави Эрнандеса. По данным журналиста Виктора Наварро, «Барселона» официально объявит о продлении контракта с Дембеле уже завтра в 12:00 по местному времени. Новое соглашение будет рассчитано на два года.

В услугах Усмана Дембеле также были заинтересованы «Челси» и «ПСЖ».