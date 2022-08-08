«Барселона» готовит для Месси контракт на один-два года

«Барселона» продолжает планировать возвращение Лионеля Месси будущим летом.

Как стало известно чуть раньше, руководство каталонского клуба начало переговоры с окружением Месси о возвращении аргентинца после окончания сезона 2022/23. По информации испанских СМИ, «Барселона» предложит 35-летнему игроку контракт на один или два года. Известно также, что вариант с переездом Месси в один из клубов МЛС в настоящее время утратил актуальность.

Лионель Месси связан с «ПСЖ» соглашением до лета 2023 года. В стартовавшей кампании аргентинский форвард записал на свой счёт три гола и один ассист в двух матчах.