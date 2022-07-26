Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»

26 Июля 2022 • 16:39 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг будет готов покинуть «Барселону» только ради перехода в лондонский «Челси», сообщает Diario SPORT.

Ранее стало известно, что каталонский клуб намерен уговорить 25-летнего голландца согласиться на снижение заработной платы в два раза, либо избавиться от футболиста.

Напомним, что главным претендентом на де Йонга считается «Манчестер Юнайтед», однако и «Челси» проявлял интерес к игроку сборной Нидерландов.

Действующий контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 45 матчей, забив в них четыре гола, а также отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:39 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон приехал на базу «Манчестер Юнайтед» не из-за Роналду
16:27 · Англия. Премьер-лига
Азар сообщил, в игре против какого футболиста в АПЛ ему пришлось сложнее всего
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» усилится полузащитником «Штутгарта» Мангаля
16:17 · Англия. Премьер-лига
Лено приближается к трансферу в другой лондонский клуб
16:13 · Англия. Премьер-лига
Алиссон близок к возвращению в строй после травмы
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не делал предложений по Тилемансу из-за повреждения игрока
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» позволит Байи уйти в аренду
14:59 · Англия. Премьер-лига
Эриксен и Мартинес прибыли на тренировочную базу «МЮ»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет усилиться защитником из Серии А
14:04 · Англия. Премьер-лига
Планы Роналду не изменились, игрок хочет покинуть «МЮ»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Вернер может перейти в другой клуб АПЛ
13:49 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на приезд Роналду
13:45 · Англия. Премьер-лига
​Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», там же находится Фергюсон
Все новости
Рекомендуем