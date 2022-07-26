Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг будет готов покинуть «Барселону» только ради перехода в лондонский «Челси», сообщает Diario SPORT.

Ранее стало известно, что каталонский клуб намерен уговорить 25-летнего голландца согласиться на снижение заработной платы в два раза, либо избавиться от футболиста.

Напомним, что главным претендентом на де Йонга считается «Манчестер Юнайтед», однако и «Челси» проявлял интерес к игроку сборной Нидерландов.

Действующий контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 45 матчей, забив в них четыре гола, а также отдав пять результативных передач.