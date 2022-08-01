Эрик Гарсия высказался о последней победе «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о победе своего клуба в последнем спарринге. «Сине-гранатовые» на классе переиграли американский «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:0.

«Барселона» добилась хорошего результата в матче с непростым соперником. Главное то, что мы выполнили установку тренерского штаба. Мы учли все свои предыдущие ошибки», - передает слова футболист газета Marca.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «сине-гранатовые» стали обладателями серебряных медалей. Новый розыгрыш Ла Лиги команда Хави Эрнандеса начнет поединком против «Райо Вальекано» 13 августа.