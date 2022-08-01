Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия высказался о последней победе «Барселоны»

01 Августа 2022 • 06:53 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о победе своего клуба в последнем спарринге. «Сине-гранатовые» на классе переиграли американский «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:0.

«Барселона» добилась хорошего результата в матче с непростым соперником. Главное то, что мы выполнили установку тренерского штаба. Мы учли все свои предыдущие ошибки», - передает слова футболист газета Marca.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «сине-гранатовые» стали обладателями серебряных медалей. Новый розыгрыш Ла Лиги команда Хави Эрнандеса начнет поединком против «Райо Вальекано» 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
08:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по будущему Пуча
07:19 · Германия. Бундеслига
Названа новая трансферная цель «Барселоны» с ценником 30 миллионов евро
06:58 · Испания. Ла Лига
Фелиш ответил на вопрос о своём будущем
06:53 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия высказался о последней победе «Барселоны»
06:42 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген высказался о ситуации де Йонга
06:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски вернулся в Мюнхен с определённой целью
31 Июля
17:46 · Испания. Ла Лига
​Серхи Роберто: «У «Барселоны» один из лучших составов в Европе, будем бороться за все титулы»
17:40 · Испания. Ла Лига
Брайтвайту предлагают шикарный контракт в Саудовской Аравии
16:52 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген излучает безудержный оптимизм накануне нового сезона
16:42 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, как называет трио Каземиро – Модрич – Кроос
15:22 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Нормально, что Левандовски немного разочарован» 1
14:53 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти сделал комплимент «Барселоне»
14:14 · Испания. Ла Лига
​Эмери показал средний палец на камеру болельщика 2
14:06 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти указал на дверь двум игрокам «Реала» слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем