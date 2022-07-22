«Барселона» пытается помочь Нето найти новый клуб

Бразильский голкипер Нето покинет «Барселону», при этом руководство клуба пытается помочь ему найти себе новое пристанище. Им интересовалась «Сельта», которая только что потеряла Рубена Бланко - он решил выступать в чемпионате Франции.

Но Нето засматривается на другие чемпионаты - его интересует место в «Фулхэме», а приоритетом является вакансия в «Наполи». Нето играл в прошлом в Серии А, в частности, в «Фиорентине» и «Ювентусе», и потому хотел бы вернуться именно в хорошо знакомый чемпионат.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома 13 августа против «Райо Вальекано».