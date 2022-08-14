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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Футболу нужно «чистое» время»

14 Августа 2022 • 02:15 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен затяжкой времени со стороны соперников.

«Райо Вальекано» удалось удержать нулевую ничью на «Камп Ноу» (0:0), и после матча рулевого каталонцев попросили высказаться на тему умышленной затяжки времени.

«Затяжки – это уже просто смешно. В футболе должно быть «чистое» игровое время – оно есть во всех видах спорта, кроме футбола. УЕФА выступает за честную игру, не так ли?» – сказал Хави.

«Барселона» была вынуждена довольствоваться ничьей в матче первого тура Ла Лиги, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов (21 против 4) и владению мячом (68% против 32%).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Райо Вальекано
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окончен Вальядолид 0:3 Вильярреал 3.95 3.65 1.92
окончен Барселона 0:0 Райо Вальекано 1.23 6.50 12.50
14.08  18:30 Кадис ... Реал Сосьедад 3.10 3.20 2.47
14.08  20:30 Валенсия ... Жирона 1.79 3.80 4.60
14.08  23:00 Альмерия ... Реал Мадрид 7.00 5.20 1.41
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