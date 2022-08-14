Хави: «Футболу нужно «чистое» время»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен затяжкой времени со стороны соперников.

«Райо Вальекано» удалось удержать нулевую ничью на «Камп Ноу» (0:0), и после матча рулевого каталонцев попросили высказаться на тему умышленной затяжки времени.

«Затяжки – это уже просто смешно. В футболе должно быть «чистое» игровое время – оно есть во всех видах спорта, кроме футбола. УЕФА выступает за честную игру, не так ли?» – сказал Хави.

«Барселона» была вынуждена довольствоваться ничьей в матче первого тура Ла Лиги, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов (21 против 4) и владению мячом (68% против 32%).