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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике рассказал, как плохо ему было в Манчестере

10 Августа 2022 • 01:53 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Защитник «Барселоны» Херард Пике провел четыре года своей карьеры в «Манчестер Юнайтед», и там дела его шли не очень-то хорошо. Пике не всегда был на высоте на поле, но также часто попадал в передряги вне футбола - например, однажды его едва не лишили прав за вождение в пьяном виде.

- У меня были очень неприятные ситуации в этом городе. Несколько раз я оказывался в отделении полиции. Я был очень молод тогда. Хотя город не так и плох, как мне казалось тогда. Но не такой спокойный, как считают многие, - цитирует игрока издание Marca.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашних условиях с «Райо Вальекано».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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