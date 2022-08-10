Пике рассказал, как плохо ему было в Манчестере

Защитник «Барселоны» Херард Пике провел четыре года своей карьеры в «Манчестер Юнайтед», и там дела его шли не очень-то хорошо. Пике не всегда был на высоте на поле, но также часто попадал в передряги вне футбола - например, однажды его едва не лишили прав за вождение в пьяном виде.

- У меня были очень неприятные ситуации в этом городе. Несколько раз я оказывался в отделении полиции. Я был очень молод тогда. Хотя город не так и плох, как мне казалось тогда. Но не такой спокойный, как считают многие, - цитирует игрока издание Marca.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашних условиях с «Райо Вальекано».