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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сможет зарегистрировать звёздных новичков

09 Августа 2022 • 22:46 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

По данным источника, болельщикам «Барселоны» не следует опасаться проблем с регистрацией новичков команды.

Недавно в прессе появились сведения о том, что Ла Лига отказала каталонскому клубу в регистрации всех футболистов, подписанных в текущее трансферное окно, а также игроков, продливших свои контракты с клубом этим летом. Однако, по информации Ашрафа Бен Айада, «сине-гранатовым» нечего бояться: клуб сможет включить в заявку на сезон абсолютно всех новичков.

Этим летом состав «Барселоны» пополнили Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кесси и Андреас Кристенсен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Франк Кесси Жюль Кунде Рафинья Диас Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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