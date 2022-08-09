«Барселона» сможет зарегистрировать звёздных новичков

По данным источника, болельщикам «Барселоны» не следует опасаться проблем с регистрацией новичков команды.

Недавно в прессе появились сведения о том, что Ла Лига отказала каталонскому клубу в регистрации всех футболистов, подписанных в текущее трансферное окно, а также игроков, продливших свои контракты с клубом этим летом. Однако, по информации Ашрафа Бен Айада, «сине-гранатовым» нечего бояться: клуб сможет включить в заявку на сезон абсолютно всех новичков.

Этим летом состав «Барселоны» пополнили Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кесси и Андреас Кристенсен.